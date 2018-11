Dl fisco: atteso nuovo pacchetto del governo, anche stop condono

L'emendamento che sopprime l'articolo 9, quello sul condono, recependo l'accordo politico tra M5s e Lega, e la sanatoria degli errori formali. Ma anche la tassa sui money transfer e alcune proposte per gli enti locali. Sono le misure in arrivo con un pacchetto di emendamenti di governo e relatore al decreto fiscale che, secondo quanto si apprende, sarà presentato in commissione Finanze del Senato.