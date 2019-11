Dl fisco, 180 mln per straordinari Forze polizia e vigili del fuoco

In arrivo 180 milioni di euro per gli straordinari, relativi ad annualità precedenti il 2019, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco: è lo stanziamento previsto da un emendamento del governo al decreto legge fisco presentato in commissione Finanze alla Camera. Per le Forze di polizia, si legge, vengono stanziati 175 milioni, mentre cinque milioni vengono stanziati per i Vigili del fuoco.