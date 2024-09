Difesa, Crosetto: "Ordinati 10 sistemi Samp/T di nuova generazione"

"Abbiamo ordinato 10 sistemi Samp/T di nuova generazione e stiamo migliorando Aster. Anche noi, come la Francia, abbiamo puntato sulla sicurezza del Paese". Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento conclusivo della conferenza "European air and missile defence commerce". "Questo è solo un inizio e siamo già in ritardo perché non siamo pronti a vivere la sfida di questi tempi - ha aggiunto -. Siamo lenti, e non è un'accusa ma una constatazione. Siamo lenti perché viviamo in un mondo costruito su sistemi democratici che confrontati con quelli autoritari sono necessariamente perdenti".