Diciotti, Centinaio: "Voto online M5s non è rischio per il governo"

Il voto online del M5s sul caso Diciotti "non mette a rischio il governo" secondo il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. A Cagliari per un tavolo in prefettura sulla vertenza del latte, Centinaio dice infatti che "aspettiamo il voto in Parlamento" e ribadisce la linea unitaria sulla vicenda. "I ministri del governo - spiega -, M5s compresi, dicono che non c'è stato un interesse personale da parte di Salvini, ma una decisione collegiale".