Di Maio: "Tempo di bilanci, 2018 importante per me e per il M5s"

Il 2018 è stato "un anno importante per l'Italia, per il Movimento e anche per me". E anche per il leader del M5s e vicepremier, Luigi Di Maio, è tempo di un "bilancio personale di quest'anno che sta per finire". Di Maio invia anche "gli auguri di buon Natale a tutti voi che mi seguite, suggerite, sostenete, accompagnate nella mia vita ogni giorno".