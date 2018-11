Di Maio sulla Pedemontana: "Problema per economia e ambiente" | Salvini: "Votate al referendum"

La questione della Pedemontana - "Quest'opera ha destato forti perplessità sia nel ministro Toninelli che in Costa – ha detto Di Maio a la Stampa – aspetteremo che finiscano di studiare il dossier e che si pronuncino". La più grande opera pubblica d'Italia, l'autostrada di 94 chilometri che costerà 2,3 miliardi, è da sempre cara alla Lega. E Salvini, dopo l'affermazione del leader Cinque stelle, rilancia sul referendum di Roma: "Non voglio interferire, ma io a andrei a votare". La consultazione che chiede ai cittadini se sono favorevoli a mettere in gara i servizi di trasporto della Capitale fra diversi soggetti per scegliere il migliore, chiede di fatto il consenso per porre fine alla gestione attuale dell'azienda pubblica Atac. Schierati per il sì ci sono i radicali che hanno chiesto il referendum. Insieme a loro il Pd e Forza Italia. A favore del no M5s, (sembrerebbe) la Lega, Fdi e sindacati.



Lo scontro sulla prescrizione - Il braccio di ferro tra i due leader del nostro Paese è continuo, parte dalle grandi opere, finisce alla giustizia passando per la sicurezza. Tutto nel continuo rispetto di quanto stabilito nel contratto di governo. Il decreto sicurezza, fortemente voluto da Salvini, tra meno di 60 giorni si convertirà in legge. La riforma sulla prescrizione voluta dal Movimento e dagli avvocati è stata invece rimandata al 2020. In questo scontro, che ha portato il primo dissenso al Senato da parte dei Cinque stelle, pare abbia vinto Salvini, ma di Maio replica a La Stampa: "La riforma sulla prescrizione si farà. Entrerà in vigore assieme a una riforma complessiva della giustizia per garantire tempi brevi e certi. Nell'arco di un anno - conclude il ministro - metteremo a regime le nuove risorse che daranno respiro ai tribunali grazie ai 500 milioni di euro stanziati nella manovra". E sui senatori cinque stelle che non hanno votato la fiducia, il suo leader afferma: "Su di loro si pronunceranno i probiviri del Movimento".



La conquista del Nord - Intanto i parlamentari del M5s hanno deciso di devolvere 2 milioni dei loro stipendi alle vittime del maltempo. "Il governo è al vostro fianco" - dice il vicepremier alle vittime de Veneto nella conversazione col quotidiano torinese . E a chi al Nord critica la legge di stabilità, assicura: "Il decreto dignità darà i suoi frutti sia per i lavoratori che per le aziende". Non mancano rassicurazioni anche sulla manovra economica: "Ci sono molte misure a sostegno dello sviluppo". Quanto al reddito di cittadinanza che non piace né al Nord né alla Lega: "E' una misura che serve al Paese e non al Sud".