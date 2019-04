Di Maio: "Stimo Angela Merkel, mai attaccato Berlino"

"Non ho mai attaccato la Germania" come molti fanno in Italia. Anzi, "più volte ho ribadito" che ci avrebbero fatto bene "politici come la Merkel". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. "Il dibattito sul surplus commerciale tedesco non è la panacea di tutti i mali. Mi piacerebbe lavorare di più con la Germania nella politica industriale", ha quindi aggiunto.