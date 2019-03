Di Maio: "Sì alla flat tax familiare ma no alle facili promesse"

"Sulla flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, rivendicando l'impegno del M5s per "una riduzione della pressione fiscale". "L'importante - avverte Di Maio - è non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini".