Di Maio: reddito di cittadinanza resta così com'è stato ideato

"Ogni giorno ci sono nuove ipotesi sul reddito di cittadinanza, ma come è partito così arriva". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio. "E' una misura - ha proseguito - che arriverà alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro e noi, come Stato, gli proporremo un lavoro e se non lo accetteranno perderanno il reddito". Tra l'altro, "darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di cittadinanza".