Di Maio: "Preoccupato per la deriva a ultradestra della Lega"

Il vicepremier Luigi Di Maio si è detto preoccupato da "questa deriva di ultradestra che a volte anche la Lega abbraccia e mi vede per forza costretto a prendere le distanze". Intervenendo a "Stasera Italia" il leader del M5s ha comunque specificato che "quando lavoriamo sui fatti con la Lega andiamo d'accordo". Ha poi ribadito che "i temi etici non sono nel contratto di governo: le conquiste sociali degli ultimi 20 anni non si toccano".

Di Maio ha poi annunciato che venerdì saranno annunciati i candidati del MoVimento per le Europee. "I cittadini italiani conosceranno i nostri candidati per le elezioni europee dopodomani, perché domani c'è l'ultimo turno. I candidati devono essere meritevoli, vengono selezionati quelli che conoscono lingue e che hanno titoli di studio, più ne conoscono più sono alti nella classifica. Nelle prossime settimane a me spetta l'onere di decidere i capilista e vorrei individuare persone che non deluderanno i cittadini italiani. Ci sarà una proposta di cinque nomi che sottoporrò ai nostri iscritti per la conferma".