Di Maio: "La scadenza naturale della legislatura è 2023 ma serve un nuovo contratto per l'agenda di governo"

Per far sì che il governo possa durare per i prossimi 3 anni è necessario che l'esecutivo sia rafforzato con "un contratto che dica ai cittadini cosa e quando si farà" . A ribadire la proprosta è Luigi Di Maio , che annuncia anche una grande riorganizzazione del M5s con la nascita del primo organo politico del movimento. E sulle elezioni in Emilia Romagna sottolinea che "se non ci presentassimo tanti simpatizzanti voterebbero per i sovranisti".

In un'intervista a il Messaggero Di Maio detta l'agenda di governo, confermando l'intenzione di proseguire fino "alla scadenza naturale della legislatura" e ribadendo la scelta di correre da soli in Emilia e in Calabria: "Siamo aperti al lavoro delle liste civiche che vorranno sostenere il nostro progetto. Lunedì la mattina sarò in Calabria e il pomeriggio in Emilia per parlare con i territori e i nostri attivisti. Il M5s corre per portare avanti le sue idee e il suo programma. Certo il risultato non sarà semplice, ma lavoreremo con umiltà. Credo in un governo che fa le cose, che risponde alle esigenze dei cittadini e che li ascolta. La Lega e la Meloni passano le giornate a raccontare bugie gli italiani lo capiranno presto".

Tra le priorità del MoVimento una "seria lotta in favore dell' ambiente" e la riforma della legge elettorale che "deve partire da punto di partenza della maggioranza e poi arrivare alle opposizioni. Storicamente siamo a favore del proporzionale".