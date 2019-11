Di Maio: "Non rinunciamo ai legami con la Cina e la Russia"

"Non mettiamo in discussione la nostra collocazione euroatlantica ma non vogliamo rinunciare a legami positivi con altri, ciò vale per la Russia, attore fondamentale per le crisi globali" e la Cina, "motore economico dell'Asia, nostro partner chiave". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alle Commissioni di Camera e Senato ricordando il rispetto dei "principi di trasparenza, inclusività e sostenibilità".