Di Maio: nessuno scudo a Bankitalia-Consob, difendiamo risparmiatori

"Non ci saranno scudi a Bankitalia e Consob nei risarcimenti ai truffati delle banche", lo ha detto Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle Bcc. Il vicepremier ha ribadito la sua posizione: "Il governo salva solo i risparmiatori. Su questo non si fanno passi indietro, sia chiaro". "Per quanto riguarda le Bcc - dice Di Maio - diano credito alle piccole e medie imprese del Paese e non si mettano a speculare in borsa".