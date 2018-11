Di Maio: "Nessun condono a Ischia, io sto con i terremotati, il Pd no"

Su Ischia "non ho nessun interesse personale, non ho nessun conflitto di interessi, non ragiono in quella maniera. Non c'è nessun condono e sfido chiunque a dimostrare il contrario". Lo ha scritto Luigi Di Maio in un post sul blog M5s dove afferma: "Abbiamo approvato provvedimenti per i terremotati del centro e del sud Italia, che fino a oggi sono stati trattati come cittadini di serie b. I governi del Pd, per anni, se ne sono altamente fregati".

"I governi del Pd - continua il leader M5s parlando dei terremotati -, hanno lasciato che patissero il freddo, che vivessero fuori di casa. Hanno trovato 20 miliardi in una notte per le banche e per loro nulla. Perché i terremotati del centro e del sud sono pochi e sono deboli. Per un partito che pensa solo a mantenere il potere, molto meglio impegnarsi per accontentare i lobbisti, piuttosto che i terremotati. Venire incontro alle loro esigenze non fa salire nei sondaggi, non dà più potere al partito, non ti fa conquistare le prime pagine dei giornali. Serve, ed è il dovere di chi governa, a migliorare la loro vita. Anzi, a restituirgliela dopo che, per anni, sono stati dimenticati".



In questi giorni, prosegue il vicepremier M5s, "si è arrivati a manifestazioni di disprezzo da parte di parlamentari del Pd che hanno mentito parlando di un condono che non esiste e non è mai esistito. Si sono inventati anche un hashtag per opporsi al riconoscimento dei terremotati. Li stanno dipingendo come dei malavitosi che vogliono fregare lo Stato. Invece è solo gente che dallo Stato è stata abbandonata".



Di Maio quindi invita pubblicamente le opposizioni a "venire con me a Ischia per parlare con queste persone e ripetere davanti a loro la balla del condono, sempre che non li infastidisca il contatto con la gente comune che non campa di privilegi".