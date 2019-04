Di Maio: "Le parole di Salvini? Mi sembra un po' nervoso"

"Cosa penso delle parole di Salvini? Non saprei, ultimamente sento i leghisti un po' nervosi. Scherzando mi verrebbe da dire: da che pulpito viene la predica...ma la prendo con leggerezza. Sarà stato il momento, non so". Così Luigi Di Maio replica a Matteo Salvini che aveva detto che i ministri "sono pagati per lavorare" dopo che il ministro pentastellato aveva espresso perplessità per le alleanze europee della Lega con chi nega l'olocausto.