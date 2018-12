Di Maio: "La regola dei due mandati non si tocca, né ora né mai"

"La regola dei due mandati" per i parlamentari del M5s "non è mai stata messa in discussione e non si tocca. Né quest'anno, né il prossimo, né mai". Lo afferma su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio precisando che il vincolo "è certo come l'alternanza delle stagioni e come il fatto che certi giornalisti, come oggi, continueranno a mentire scrivendo il contrario".