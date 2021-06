Di Maio: "Il via libera al Pnrr segna una nuova fase, l'Italia riparte"

ansa

L'ok della Commissione europea al Pnrr nazionale "segna l'inizio di una nuova fase per l'Italia. Arrivano subito i primi 25 miliardi di euro per ripartire grazie agli investimenti, per superare una crisi che ha generato tanta sofferenza". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Abbiamo ben presente la situazione dell'anno scorso: l'economia era dilaniata dalle chiusure forzate. Oggi invece vediamo il Paese ripartire", sottolinea.