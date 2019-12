Di Maio: "Governo in sicurezza, ora pensiamo al futuro del M5s"

Dopo aver "messo in sicurezza il governo" e "chiuso una Manovra per tutelare i cittadini, adesso pensiamo al futuro del Movimento 5 Stelle". A dirlo è Luigi Di Maio con un post su Facebook in cui annuncia che Danilo Toninelli sarà il coordinatore del gruppo di lavoro che preparerà gli Stati Generali del M5s, in programma a marzo. Il ministro degli Esteri ha parlato anche della "compattezza" e del "senso di responsabilità" dell'esecutivo.