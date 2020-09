Di Maio: "Governo darà il massimo grazie alla tenacia di Conte"

"Sono tante le sfide che abbiamo davanti, tante le battaglie che ci aspettano e questo governo, grazie anche alla tenacia di Giuseppe Conte, darà il massimo per il bene degli italiani", Lo ha scritto Luigi Di Maio su Facebook. A un anno dal giuramento dell'esecutivo, il ministro degli Esteri ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, "una guida per ogni singolo membro di questo governo" che ha "indicato la via nei momenti più bui della pandemia".