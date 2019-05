Di Maio: "Flat tax? No se per farla bisogna aumentare l'Iva"

Il vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, mette i paletti alla flat tax, proposta della Lega. "Non si faccia la flat tax aumentando l'Iva: sarebbe come far uscire un problema dalla porta e farlo rientrare dalla finestra - ha detto in un'intervista televisiva -. Sappiamo che Salvini vuole portarla in cdm, io non vedo l'ora. Se ci portano anche le coperture noi li. Io domani porto il salario minimo così facciamo due cose utili".