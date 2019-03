Di Maio: "Flat tax? L'importante è abbassare le tasse e subito"

"Bisogna aiutare le famiglie" - "Quel che ho detto, e ribadisco, è che non bisogna lasciarsi andare in promesse alla Berlusconi. Abbiamo dato vita a reddito di cittadinanza e quota 100 e abbasseremo le tasse, noi come M5s abbiamo un progetto per l'abbassamento delle aliquote e il coefficiente familiare", sottolinea Di Maio. "Bisogna aiutare le famiglie con ogni strumento possibile. Questo conta".



Lo sblocca-cantieri - Il vicepremier smentisce poi che lo sblocca-cantieri contempli solo nove opere. "C'è tutta la revisione urgente del codice dei contratti pubblici. Questo permetterà di allargare il perimetro degli sblocchi", spiega. "E poi non si fa mica tutto per decreto, l'incontro con i presidenti di Regione è servito a individuare insieme altre aree di intervento". Lo sblocco riguarderà anche il Mose a cui il M5s era contrario: "Siamo realisti. Siamo al 94% dell'opera, quindi bisogna ultimarlo".



Tlc e Via della Seta - In merito alla Via della Seta, "la Lega non l'ho capita", afferma Di Maio. "Il memorandum serve a spingere il nostro Made in Italy in mercati dove ancora non arriviamo, perché mettersi di traverso? Sono felice che poi abbia compreso l'importanza della questione". Per quanto riguarda invece le telecomunicazioni, "condividiamo le preoccupazioni americane (in merito all'uso delle apparecchiature della cinese Huawei, ndr) e proteggeremo ogni infrastruttura strategica, ma questo con la Via della Seta non c'entra nulla".