Di Maio e Di Battista in auto a Strasburgo: "Cambiamo l'Europa"

"O in Europa cambiano i trattati o se crolla l'Europa non è colpa del M5s. Bisogna modificare i trattati". Così Alessandro Di Battista in diretta Facebook durante il viaggio in auto, insieme a Luigi Di Maio, a Strasburgo . "Il viaggio è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po' di idee che abbiamo. Questa Ue così com'è non va", aggiunge Di Maio.

Il video inizia con un siparietto per dimostrare che tra i due non ci sono malumori: "Vedete, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida", dice Di Battista. "Dillo con più convinzione", replica scherzando Di Maio. "Da lontano seguivo le battaglie 2,1 - 2,3% (del rapporto deficit/Pil), mi ha indignato da cittadino italiano - sottolinea Di Battista - dover combattere in questo modo per ottenere quello che dovrebbe essere il minimo, perché qua o l'Europa si mette in testa che si ricostruisce tutto attraverso i diritti economici e sociali e si cambiano radicalmente alcuni trattati, oppure se crolla l'Ue non è colpa del M5s", avverte.



Di Maio lo asseconda e rilancia: "Noi non abbiamo finito qui, dobbiamo fare quota 41 che è il vero superamento totale della Fornero e per farlo abbiamo bisogno che quest'anno, con le elezioni europee, cambino alcune regole europee e allo stesso modo dobbiamo aumentare la platea del reddito di cittadinanza".



In Svizzera fermati alla dogana - L'auto è stata fermata alla dogana con la Svizzera. "Ci hanno fermato per i controlli", ridacchia Di Maio che chiede di interrompere la diretta:"Ci vediamo dopo, facciamo il controllo!".



"Chiudere Strasburgo" - I due pentastellati, arrivati a Strasburgo, attaccano poi la sede del Parlamento Ue. "Un'assurdità, perché ce ne sono due, una è a Bruxelles e l'altra è qui. Questa è la marchetta francese che dobbiamo chiudere al più presto", dice il vicepremier Di Maio. Di Battista: "Questa sede va chiusa, sarebbe che l'Italia supportasse questa battaglia".