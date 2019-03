Di Maio: "Critiche Ue? Italia arrivata prima con la Cina"

"Io non parlerei di posizione franco-tedesca, le due posizioni hanno sfumature diverse. E' chiaro che l'Italia è arrivata prima sulla Via della Seta e quindi altri Paesi Ue hanno delle loro posizioni critiche". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la firma del Memorandum con la Cina, riferendosi alle critiche di Francia e Germania. "Nessuno vuole scavalcare i nostri partner Ue - ha aggiunto - ma nelle relazioni commerciali diciamo Italy First".