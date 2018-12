Di Maio: "Con reddito di cittadinanza partiremo a marzo"

Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio parla del reddito di cittadinanza. "Ci rivolgiamo a 5 milioni di persone che sono in maggiore difficoltà, partendo a marzo - ha detto ospite di una trasmissione televisiva -. Io il primo aprile non partirò mai perché è pesce d'aprile. Non daremo 780 euro a tutti - ha aggiunto -, alcuni hanno un reddito di 200-300 euro, noi li portiamo a 780".