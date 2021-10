Di Maio: "Chi rifiuta proposta dignitosa perde il Reddito di cittadinanza"

"Se il percettore del Reddito di cittadinanza rifiuta un compenso dignitoso offertogli da un datore di lavoro perde il beneficio". Lo ha affermato Luigi Di Maio nel libro di Bruno Vespa "Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)". Sui Centri per l'impiego, il ministro degli Esteri ha spiegato: "Se non stanno funzionando consentiamo all'impresa di fare una notifica diretta".