Di Maio: "Avanti su revoca concessioni a Benetton"

"Su autostrade andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, ad un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e ha nascosto le carenze manutentive". Così Luigi Di Maio, sottolineando come "pure per il Pd questa parola non sia più un tabù". Quanto a possibili alleanze locali con il Partito Democratico il leader M5s ha spiegato che "non sono all'ordine del giorno": "l'obiettivo è che le Regioni siano ben governate".