Di Maio: "Al vertice mi aspetto ok al salario minimo garantito"

In vista del vertice di maggioranza in programma lunedì sera, Luigi Di Maio mette una serie di paletti. "Stasera mi aspetto un sì sul salario minimo - ha detto in un intervento radiofonico -, mi aspetto che la Lega ritiri gli emendanti che fermano il salario minimo, mi aspetto un sì sulla riforma fiscale e al taglio dei privilegi dei parlamentari. Il vertice andrà bene - ha aggiunto - se rimetteremo al centro i cittadini".