Di Maio alla Lega: "Attenzione, troppa tensione nelle piazze"

"Vedo e sento molto nervosismo in Italia. C'è una tensione sociale palpabile come non si avvertiva da anni". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio. Poi, rivolgendosi agli alleati di governo della Lega, il ministro del Lavoro afferma: "Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non credo faccia bene a nessuno. In questo momento c'è bisogno di equilibrio e dialogo. Basta slogan, basta polemiche. Vogliamo lavorare".