Di Battista: "Legalizzare la cannabis vale tra l'1,2 e il 2,34% del Pil"

"La fine del proibizionismo della cannabis è una battaglia sociale e va fatta in modo laico e razionale". Lo scrive Alessandro Di Battista su Facebook parlando della legalizzazione delle droghe leggere. "Regolamentare questo mercato genererebbe 10 miliardi per le casse dello Stato, un aumento del Pil tra l'1,2 e il 2,34% e la creazione di 350mila posti di lavoro". "Possiamo permetterci di non aprire questo dibattito?", chiede retoricamente.