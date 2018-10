Quella di Desirée "è una vicenda terribile, alla famiglia vanno le nostre condoglianze, ma il fatto che siano già state prese tre persone, probabilmente siamo sulle tracce di una quarta, dimostra che a livello investigativo e d'indagine funzioniano - ha aggiunto Fico -. Il punto è riuscire a far sì che nelle città e nei quartieri ci sia una progettazione vera e ci siano le risorse per fare progettazione, altrimenti rimane tutto sulla carta".



Raggi: "No alle ronde, la forza non è la soluzione" - "Non servono ronde, ma cose come il controllo di vicinato che stiamo già sperimentando. Un'attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell'ordine". Lo ha affermato il sindaco di Roma, Virginia Raggi. In merito poi all'annunciata manifestazione di Forza Nuova in programma sabato a San Lorenzo, il primi cittadino della Capitale ha aggiunto: "Mi oppongo a qualunque tipo di visione che proponga l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni ordine pubblico e sociale".