Def, Di Maio: "10 miliardi per reddito cittadinanza, 7 per Fornero"

Nel Def "ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 milardi per la legge Fornero e un miliardo e mezzo per i truffati delle banche". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando che verranno mantenute tutte le misure promesse. "Il Prodotto interno lordo - ha aggiunto - si dovrebbe attestare attorno al +1,5%, +1,6%, ma quando partiranno le misure della Manovra il Pil potrà crescere anche oltre quelle stime".