Decretone: doppio sconto fiscale per chi assume giovani al Sud

Doppio sconto per le imprese che assumeranno nel Mezzogiorno. Lo stabilisce il decretone, secondo cui le agevolazioni per chi assume i beneficiari del reddito di cittadinanza sono "compatibili e aggiuntive" rispetto alla decontribuzione al 100% per i contratti stabili agli under 35 o ai disoccupati da più di sei mesi al Sud (misura prorogata con la Manovra al 2019-2020).