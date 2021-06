Decreto P.a., dietrofront sui pensionati: resta il limite di incarichi

ansa

Niente incarichi lunghi per i pensionati nella pubblica amministrazione: secondo quanto si apprende da fonti di governo, dal testo finale del decreto sul reclutamento della Pubblica amministrazione dovrebbe saltare la norma che toglieva il limite di un anno agli incarichi per i lavoratori in quiescenza. Via anche le norme sui premi per fasce ai dipendenti pubblici, che erano state valutate ma che erano già sparite dopo le prime bozze.