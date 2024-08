Decreto carceri, via libera definitivo della Camera tra le polemiche: Nordio chiede un incontro a Mattarella

Al termine del vertice, Nordio fa sapere di aver chiesto un incontro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di voler proporre "modifiche alle norme sulla custodia cautelare". La sua idea è anche quella di proporre al Csm di potenziare la copertura di organico per la magistratura di sorveglianza e di prevedere che i detenuti tossicodipendenti scontino la pena in comunità. Come chiesto anche da FI con i suoi emendamenti al Senato. Le opposizione parlano di "sgarbo istituzionale" che "umilia" il Parlamento. "È l'ennesima presa in giro", "considerate il Parlamento un passacarte", è un "totale fallimento della maggioranza", sono le voci che si levano dai banchi di Pd, M5S, Avs, Azione e Iv. Nonostante il ministro si affretti a replicare che la riunione non rappresentava "alcuna sovrapposizione" con i lavori del Parlamento, le opposizioni protestano. "È estremamente allarmante che il giorno stesso in cui si licenzia in questo secondo ramo del Parlamento un provvedimento che dovrebbe mettere a posto la situazione nelle carceri, il Presidente del Consiglio senta la necessità di incontrare il ministro competente in materia e lo dichiari alla stampa. Chiediamo di capire quale sia il fatto nuovo che ha determinato questo incontro urgente, quale la situazione di allarme" dice in Aula il deputato del Movimento 5 Stelle Alfonso Colucci.