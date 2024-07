Via libera della Camera al Decreto Agricoltura. I sì sono stati 148, i no 71 e un astenuto. Il provvedimento, che contiene, tra l'altro, una serie di misure di sostegno al comparto e di contrasto a emergenze come quella del granchio blu, una stretta sull'installazione degli impianti fotovoltaici sui campi e introduce il sistema informativo per la lotta al caporalato, ha già avuto il via libera del Senato e diventa quindi legge.