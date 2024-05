De Luca: "Giorgia Meloni ha comunicato la sua vera identità"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, replica alle parole del premier Giorgia Meloni che martedì, in occasione della visita a Caivano, l'ha salutato dicendo: "Presidente De Luca, sono quella str**** della Meloni. Come sta?". "Ho visto che ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente", ha detto De Luca. "Ieri - ha aggiunto - non ho sentito le cose dette, ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire 'presidente come sta?' e infatti ho risposto 'sto bene in salute e benvenuta qui'".