De Luca: "Denuncio il ministro Raffale Fitto per diffamazione"

Vincenzo De Luca denuncia per diffamazione il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

Lo ha comunicato in una nota lo stesso presidente della Regione Campania riferendosi alle "affermazioni false e calunniose diffuse in merito alla vicenda dei Fondi Coesione". Nella nota si legge che Fitto, "dopo oltre un anno e mezzo perso tra verifiche, controverifiche, richieste di chiarimenti, di integrazioni, di precisazioni pretestuose, immotivate e arbitrarie - non avendo più nessun argomento con cui giustificare la sua clamorosa inconcludenza e il suo ostruzionismo -, ha adottato la strategia della confusione, della falsificazione, dei pretesti infiniti".