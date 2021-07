Ddl Zan, bagarre al Senato: si votano le pregiudiziali per fermare la legge 

E' caos al Senato con la presidente Casellati costretta a convocare la capigruppo per decidere le votazioni sulle pregiudiziali al ddl Zan. Entro martedì saranno votate quelle presentate da Fdi e Lega e a seguire - probabilmente mercoledì - la sospensive di Forza Italia. La discussione generale proseguirà anche giovedì mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per martedì 20 alle 12.

Renzi: "Voteremo contro la questione pregiudiziale, ddl Zan resti in Aula" - "Italia viva voterà contro la questione pregiudiziale (per bloccare il disegno di legge Zan, ndr) ma ci sono momenti nella vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci chi siamo: non siamo influencer che mettono dei like o che pensano che la politica fa schifo e nemmeno siamo quelli che pensano che in Italia si debba superare il bicameralismo". L'ha detto in Aula il senatore e fondatore di Italia viva, Matteo Renzi. E ha aggiunto: "Finchè ci sono due Camere qui dentro si

discute, altrimenti si sta dando ragione all'antipolitica". "Il mio appello è molto semplice - continua Renzi -: si faccia un accordo sui punti legati all'articolo 1, 4 e 7 e, fatto questo, si chieda a tutte le forze politiche di portare la discussione alla Camera entro 15 giorni". "Se invece si va allo scontro, avrete distrutto la vita di quei ragazzi", ha aggiunto riferendosi alle vittime di violenze di omofobia.

Insulti, urla e fischietti in Aula, Lega chiede mediazione che però salta - Il ddl Zan è arrivato al Senato "in un clima incandescente", come lo ha definito la stessa presidente del Senato Elisabetta Casellati durante la tesa seduta fra urla, insulti e fischietti in Aula. "Gli europei li abbiamo già vinti, non voglio un clima da stadio", aveva chiosato Casellati per calmare gli animi. Il caos è scoppiato dopo l'accoglimento da parte di Casellati della richiesta del presidente della commissione Andrea Ostellari (Lega) di una riunione dei capigruppo per verificare la possibilità di una mediazione su un testo modificato. Pd, Leu e M5s hanno contestato la richiesta di Ostellari ricordando che l'Aula ha già votato per la calendarizzazione del ddl Zan e "non si può tornare indietro", come ha spiegato l'ex presidente del Senato Pietro Grasso in un concitato intervento.

Iv, Fi e Fdi hanno appoggiato la richiesta di Ostellari. Casellati ha poi sospeso la seduta e convocato la capigruppo precisando che la decisione di riunirla era stata presa indipendentemente dalla richiesta di Ostellari.



M5s: "Lega non interessata a mediazione, si voti in Aula" "La Commissione Giustizia è stata calpestata nelle sue prerogative, il presidente Ostellari ci ha impedito il voto anche sulla calendarizzazione. Ora bisogna rispettare il voto dell'aula del Senato sulla calendarizzazione del provvedimento e avviare la discussione generale sul ddl Zan". Lo ha detto in Aula Alessandra Maiorino, senatrice del M5s, aggiungendo che "una mediazione sarebbe possibile se chi vuole mediare fosse davvero interessato ai diritti delle persone. Così non è. La Lega ha sempre negato che esista un problema di omotransfobia".

Bernini (Fi): "Continuiamo lotta per vera mediazione, testo inutile e pericoloso" Il ddl Zan "è un testo inutile e pericoloso per i suoi destinatari, per la libertà di espressione che così poco si rispetta. Non esiste un'unica ragione, la vostra, ma le opinioni e i diritti anche di chi la pensa diversamente da voi. Questa norma è importante come atto di civiltà giuridica e continueremo a lottare per una vera

mediazione che non è ostruzionismo ma vera tutela dei diritti", ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori Fi, in Aula. "Condivido la richiesta di Ostellari", ha aggiunto.

Faraone (Iv): "Dovere verificare in capigruppo se c'è percorso positivo" "Abbiamo il dovere di verificare in capigruppo se c'è un percorso positivo da poter fare insieme per dotare questo paese di una legge che tutela persone che soffrono soltanto perche' vogliono esprimere liberamente il proprio amore". Così Davide Faraone, capogruppo di Iv al Senato. "Noi come Iv proporremo le nostre soluzioni in capigruppo", aggiunge.