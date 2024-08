La Lega ha ritirato alcuni emendamenti al ddl Sicurezza in discussione nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Tra gli altri, quelli sull'introduzione del reato di integralismo islamico, sulle prediche solo in lingua italiana e sulla castrazione chimica per gli stupratori. Su questo ultimo punto c'è però l'impegno ad aprire un tavolo di discussione.