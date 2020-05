Da Renzi nuovo "avviso" a Conte: "Piano Shock è un punto chiave"

Per Italia Viva il "Piano Shock" è "il punto chiave anche per capire come lavorare insieme a una maggioranza con la quale abbiamo molti elementi di divisione". A chiarirlo è il leader Matteo Renzi, spiegando che i vertici del partito hanno "incontrato il Premier Conte e consegnato il nostro messaggio per il futuro. Nelle prossime ore, capiremo dal presidente del Consiglio se, sui punti che abbiamo posto, possiamo camminare insieme".