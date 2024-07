Csm, il consigliere Rossana Natoli indagata dalla Procura di Roma

Rosanna Natoli, il consigliere del Plenum del Csm, ex componente della sezione disciplinare del Csm in quota FdI, è indagata dalla Procura di Roma. Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo per parlare di un procedimento disciplinare in corso relativo a quest'ultima. I magistrati capitolini hanno emesso un invito a presentarsi, in qualità di indagata, per rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio, reato che radicherebbe la competenza nella Capitale.