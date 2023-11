Crosetto: "Per il governo l'unico pericolo è l'opposizione giudiziaria"

Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, "questo governo può essere messo a rischio solo da una fazione antagonista che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria".

"A me - ha spiegato Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera - raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese, mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee".