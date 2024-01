Gaza, arrivati a Ciampino i primi bambini palestinesi feriti

Ad accogliere questo primo gruppo il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Quattro bambini sono stati trasferiti all'ospedale Bambino Gesù di Roma con i loro accompagnatori, che saranno a loro volta ospitati nella stessa struttura. Il ferito maggiorenne, invece, è all'ospedale San Camillo della Capitale. Il volo proseguirà poi per Pisa dove sbarcheranno altri sei bambini, tre dei quali saranno poi trasferiti all'ospedale Gaslini di Genova e tre all'ospedale Meyer di Firenze.

In Egitto dal valico di Rafah

I bambini, giunti solo tre giorni fa in Egitto, attraverso il valico di Rafah, sono stati dapprima curati e stabilizzati dai sanitari egiziani nelle strutture ospedaliere locali. Successivamente, il nostro team sanitario militare, il personale della Difesa, quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’ospedale Gaslini, hanno lavorato in stretto coordinamento per rendere possibile il trasferimento dei primi bambini con i rispettivi accompagnatori arrivati con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare. I piccoli, che come sempre avviene in queste situazioni potranno essere accompagnati da qualche familiare, saranno trasferiti al Bambino Gesù, al Gaslini di Genova e al Meyer di Firenze. Gli ospedali sono attrezzati per affrontare situazione di alta complessità (come traumi o ferite da esplosioni) come è già avvenuto in altre situazioni, come quella recente dei piccoli feriti accolti dall'Ucraina.