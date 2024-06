Elezioni, Crosetto: ancora senza eletti in Ue per colpa del Comune di Roma

"L'Italia è l'unica nazione in Europa che non ha ancora concluso le operazioni di spoglio per le elezioni europee, e che quindi non ha ancora individuato il numero di parlamentari eletti per ogni forza politica. Il tutto grazie al blocco di alcune sezioni di Roma, pare dovuto a un problema del sistema informatico della città". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, va all'attacco del Campidoglio. "Non avremo i risultati definitivi per colpa della disorganizzazione di un Comune. Una cosa vergognosa e impossibile da spiegare al mondo". L'assessore capitolino alle Politiche del Personale, Andrea Catarci, replica: "Le affermazioni di Crosetto sono false e fuori luogo".