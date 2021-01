Crisi, Tajani: Forza Italia non partecipa a governi di sinistra

Ansa

Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, esclude la possibilità di un governo di coalizione con forze di sinistra. "L'unica forma di collaborazione è avanzare le nostre proposte per il Recovery Plan, dobbiamo fare in modo di aiutare chi ha perso il lavoro", afferma Tajani, sottolineando come "andare al voto sarebbe la scelta più lineare, ma dobbiamo ascoltare quello che dicono gli scienziati".