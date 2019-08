Crisi governo, Renzi: "Nessuna intesa segreta con M5s,non faccio accordicchi"

Non c'è " nessun accordo segreto" tra il Partito democratico e i Cinquestelle . Matteo Renzi lo mette in chiaro su Facebook dopo aver letto su tutti i giornali di "retroscena su intese sotterranee" tra lui e il M5s con l'obiettivo di rinviare il voto e assicura: "Io non faccio accordicchi con nessuno" . E, mentre in tanti hanno interpretato alcuni atteggiamenti dell'ex premier come dei segnali lanciati proprio agli uomini di Di Maio, lui taglia corto: "Dai ragazzi, non scherziamo. C'è chi ipotizza che io possa votare la fiducia a Fico premier. Perché non Toninelli allora? O Di Battista? Sono ragazzi così preparati e competenti..."

"Salvini vuole i pieni poteri..." - Mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti dice forte e chiaro ai suoi che "bisogna andare al voto subito", il senatore dem lancia il suo affondo contro il leader leghista e afferma: "La verità è che Salvini-Capitan Fracassa non digerisce il fatto che in questo Paese ci sia anche chi ragiona. Lui vuole i pieni poteri. Vuole decidere lui quando si vota, non Mattarella. Vuole decidere lui quando riunire il Parlamento, non la conferenza dei capigruppo. Vuole decidere lui tutto, dopo che da 26 anni lo stiamo pagando per non fare nulla se non diffondere odio e insicurezza".



"...ma ha paura dell'Italia civile" - Renzi continua: "La crisi del peggior governo della Repubblica andrà in Parlamento nei prossimi giorni, seguendo le regole costituzionali: in quella sede, e anche sui giornali, sui social, nelle piazze io dirò quello che penso sull'aumento dell'Iva, sulla riduzione del numero dei parlamentari, su chi deve gestire le elezioni dal Viminale e da Chigi. Io non faccio accordicchi segreti, io parlo con interviste, con interventi, con post. Capitan Fracassa ha paura: paura di me, ma soprattutto paura di noi. E fa bene a essere impaurito perché l'Italia civile è più forte del suo odio e della sua macchina da propaganda rimasta senza soldi. Il ragazzo è su di giri per le notti in spiaggia. Si occupi di sicurezza finché non lo sfiduciamo (questione di giorni, comunque) e si dia una calmata: farà bene innanzitutto al suo stato d'animo".