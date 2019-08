Crisi di governo, oggi il Senato decide sul calendario

"Il governo ha fallito ora, io credo, è il momento della battaglia politica, ora è il momento dell'unità e dell'allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza. Mi batterà fino in fondo per raggiungere questo obiettivo". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un video postato sulla sua pagina Facebook. "Il governo ha fallito, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell'unità per proporre un'alternativa per il Paese. Costruiamo tutti insieme un'Italia più bella, a partire dalle feste de l'Unità rese possibili da militanti e volontari che ringrazio - aggiunge -. Tutti possono partecipare, tutti possono fare la loro parte in questa battaglia politica e di democrazia. Dal 16 agosto sul sito web del Partito Democratico sara' possibile iscriversi come volontari. C'è bisogno del tuo aiuto!".