Crisi di governo: la Lega presenta una mozione di sfiducia contro Conte | M5s contro Salvini: "Giullare"

"Il voto l'ha chiesto la Lega. Noi non stavamo lavorando per andare al voto, non stavamo pianificando la campagna elettorale. Altri forse stavano progettando una campagna elettorale. Quindi non abbiamo ragionato sulla campagna elettorale, fino a ieri abbiamo lavorato su dossier". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, risponde a chi gli chiede se sara' Luigi Di Maio il candidato premier per il M5s.