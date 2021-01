Crisi di governo, convocato vertice di centrodestra alle 14:30

ansa

Si terrà alle 14:30 alla Camera il vertice del centrodestra convocato per fare il punto della situazione alla luce delle dimissioni del premier Giuseppe Conte. Saranno presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con Silvio Berlusconi in collegamento dalla Provenza. Al vertice prenderanno parte anche i rappresentanti di Cambiamo, Udc e Noi per l'Italia.