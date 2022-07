Crippa: se Draghi apre su temi M5s, ingiustificato no alla fiducia

Il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, non esclude che il Movimento possa votare la fiducia al premier.

"Ascolteremo il discorso di Draghi in aula. Se aprirà ai principali temi posti all'interno dei 9 punti da parte del Movimento 5 stelle, diventa ingiustificabile non confermare la fiducia", ha spiegato al termine della capigruppo di Montecitorio. A chi gli domandava se si profila una scissione dei pentastellati, Crippa ha ricordato che "l'oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle sue dichiarazioni".